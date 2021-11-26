В МЧС рассказали о проводимых работах в шахте «Листвяжная» после взрывов

Чуприян: после взрывов в шахте проводили работы по минимизации поступления воздуха

В шахте «Листвяжная» Кемеровской области спасатели проводили работы по минимизации поступления воздуха. Это делалось для того, чтобы метан больше не взорвался. Такие подробности раскрыл врио главы МЧС Александр Чуприян, его слова приводит Telegram-канал RTVI.

«Если метана больше 20 процентов, он уже не взрывается. Поэтому мы заинтересованы в повышении концентрации метана», — рассказал Чуприян.

Он добавил, что планируется пробурить отверстие глубиной до 500 метров и попасть в место выработки угля. Таким образом хотят снизить температуру.