Спасшиеся из шахты «Листвяжная» горняки рассказали о моменте аварии

Выжившие при аварии в шахте «Листвяжная»: по большому счету очень сильно повезло

Горняки, которым удалось спастись из кузбасской шахты «Листвяжная», рассказали о моменте аварии и своем спасении. Их слова приводит Telegram-канал «Пятый канал».

«По большому счету очень сильно повезло, потому что мы шли на пересменку. Нам повезло в том плане, что мы не успели глубоко уйти в шахту и нам хватило самоспасателей, чтобы выйти на поверхность», — рассказал один из горняков.

Он рассказал, что в момент взрыва пошла волна. После мужчина прижался к борту шахты. По его словам, ощущения были, будто где-то открыли шлюз. С его смены не спасся только один человек. По словам горняка, все погибшие работали в ночную смену.

Также работник рассказал, что в шахте были различные нарушения, например, недопустимые значения концентрации метана в воздухе.

Другой спасшийся горняк рассказал, что в момент аварии произошел толчок и большое движение воздуха, после чего появились пыль, дым и гарь. После этого мужчины включили самоспасатели и начали выходить на поверхность. По его словам, им пришлось идти до поверхности около двух часов. Из его смены удалось спастись шестерым горнякам, пятеро погибли.

О ЧП в шахте стало известно утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, пострадали 63. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры.

Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло не менее двух взрывов метана. Шахтеры погибли при первом взрыве, а второй унес жизни спасателей.