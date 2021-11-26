Станции «Русской Медиагруппы» получили пять наград на «Радиомании-2021»

Станции «Русской Медиагруппы» стали обладателями пяти наград на XX церемонии вручения премии «Радиомания-2021». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ежегодно Российская Академия Радио (РАР) отмечает самые яркие проекты, программы и ведущих российской радио отрасли. В этом году обладателем премии в номинации «Радио DJ» стал ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин, а в номинации «Продвижение, внеэфирный проект» — «Русское Радио». Также за рекордное количество зрителей онлайн была отмечена XXV Юбилейная Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

«Для любой радиостанции и ведущего Премия «Радиомания» — это признание профессионализма, умения угадать предпочтения аудитории. Мы все работаем ради наших слушателей, но подобные отправные точки позволяют "сверить часы", взглянуть на свою работу со стороны. Это признание от всего радиосообщества, профессионалов своего дела! И это очень ценно», — сказал Дмитрий Оленин.

Также в 2021 году былы введены специальные и новые номинации. Одной из них стала «Прорыв года», которая вручается станции, показавшей за год наиболее значимый рост аудитории. Победу в ней одержало радио Monte Carlo, суточный охват которого увеличился на 24 процента за год.

Уточняется, что премии РАР удостоились и региональные станции. Так, радио DFM из Ростова-на-Дону получило два золотых микрофона. В номинации «Лучший диджей» статуэтку забрал Дима Белых, а в номинации «Рекламный аудиоролик собственного производства» победу одержало видео «Эко про Бога».

Также было отмечено радио MAXIMUM и его вклад в развитие российского радиовещания. Ведущие утреннего шоу этой станции, Чак и Дмитрий Шуманский, стали ведущими одного из отделений Церемонии вручения премии.

«Радиомания» является самой авторитетной премией в области радио. В четверг, 25 ноября, состоялась юбилейная XX Церемония вручения Премии.

