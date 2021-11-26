Власти Великобритании обвинили в предательстве из-за железных дорог

Правительство Великобритании резко сократит программу строительства железных дорог Northern Powerhouse Rail, которая считалась одним из важнейших проектов для развития транспортной системы страны, пишет Bloomberg. Некоторые местные политики обвинили власти в предательстве.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил о программе Northern Powerhouse Rail в январе 2019 года. Она предусматривала строительство железных дорог, модернизацию железнодорожной инфраструктуры Северной Англии, заметно уступающей более благополучному югу страны, а также улучшение железнодорожного сообщения между регионами по всей стране. В рамках программы в городе Манчестере планировалось строительство новой станции метро для расширения линии высокоскоростной железнодорожной линии HS2.

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В середине ноября 2021 года власти решили почти в два раза сократить бюджет программы в 34 миллиарда фунтов стерлингов (46,5 миллиарда долларов). Из-за снижения расходов было отменено строительство высокоскоростной линии Лидс-Бирмингем, а дорогу между Манчестером и Лидсом решили только модернизировать — изначально планировалось появление новой современной ветки. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что благодаря изменениям северные части страны получат качественные железные дороги на 10 лет раньше, чем если реализовать Northern Powerhouse Rail в полном объеме. Однако истинной причиной отказа от программы издание считает желание властей сэкономить на фоне больших расходов из-за Брексита и пандемии коронавируса.

Решение правительства вызвало недовольство у обделенных районов. Мэр графства Большой Манчестер Эндрю Бернем заявил, что сокращение программы сдержит развитие северных регионов еще на 100 лет, а мэр городского округа Ливерпуль Стив Ротерам назвал помощь властей «объедками со стола». Мэр графства Западный Йоркшир, в который входят северные Лидс и Брэдфорд, сравнил действия правительства с предательством.

Из-за загруженности и низкой пропускной способности железной дороги самый быстрый поезд между Манчестером и Лидсом преодолевает расстояние в 36 миль (58 километров) за 49 минут, что очень медленно по европейским стандартам. Великобритания находится среди аутсайдеров по доле высокоскоростных железных дорог в своей общей сети по сравнению с другими европейскими странами, Испанией, Финляндией, Францией, Данией и Польшей. Строительство высокоскоростных линий решило бы эти проблемы.

От Northern Powerhouse Rail ждали привлечения инвестиций и создания рабочих. «Север зависит от скрипучей викторианской инфраструктуры (инфраструктуры, созданной в Викторианскую эпоху, длившуюся с 1837 до 1901 годы — прим. «Ленты.ру»), подрывающей его экономику, качество жизни населения и способность сокращать вредные выбросы», — заявил научный сотрудник аналитического центра Института исследований государственной политики Севера Маркус Джонс. Сокращение масштабов программы отпугнет значительную часть инвесторов.

Не все в столице согласны с претензиями северян. Один из членов Лондонской ассамблеи заявил, что лидеры севера замалчивают наличие очагов острой нищеты в Лондоне и делают вид, что все улицы города «вымощены золотом».

По итогам октября 2021 года уровень инфляции в Великобритании достиг самого высокого уровня с ноября 2011 года, составив 4,2 процента в годовом выражении. По данным Бюро национальной статистики, в стране значительно выросли расходы на транспорт, топливо, включая газ и электричество, а также на еду в ресторанах, выросли и цены на подержанные автомобили.