Цены в Британии рекордно выросли

В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен. Годовая инфляция в стране ускорилась, она достигла самого высокого уровня с ноября 2011 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS).

Уровень инфляции по итогам октября 2021 года составил 4,2 процента в годовом выражении, в сентябре этот показатель был ниже (3,1 процента). В месячном выражении индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента. В сентябре 2021 года индекс в месячном выражении вырос лишь на 0,3 процента. ONS отметило, что у граждан значительно увеличились расходы на транспорт, топливо (газ и электричество), еду в ресторанах, также увеличились цены на подержанные автомобили.

Материалы по теме Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Аналитики бюро отмечают, что на данный момент инфляция в стране уже вдвое превысила целевые показатели Банка Англии. Она растет с тех пор, как экономика Британии начала восстанавливаться после локдауна в разгар пандемии. Рост цен также опережает прогнозы экспертов. «Стоимость товаров, производимых фабриками, и цены на сырье существенно выросли и сейчас находятся на самых высоких уровнях по крайней мере за десять лет», — заявил главный экономист ONS, Грант Фитцнер в беседе с «Би-би-си».

По словам бывшего члена комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике, сэра Джона Гива, которые также приводит издание, инфляция будет значительно выше целевого уровня финансового регулятора страны до конца 2021 года. «Банк Англии и другие авторы прогнозов ожидают, что показатель [инфляции] вырастет к апрелю 2022 года примерно до пяти процентов. Так что на самом деле это не всплеск, это довольно заметная тенденция», — подчеркнул экономист.

В середине сентября в Британии уже фиксировали значительный рост цен. В тот период инфляция достигла более чем девятилетнего максимума, а скачок за месяц на 1,2 процента был рекордным по меньшей мере за 24 года. Причиной такого роста эксперты назвали новую схему помощи ресторанам — «Ешь вне дома, чтобы помочь» (Eat Out to Help Out). В августе 2020 года правительство страны предложило давать посетителям ресторанов 50-процентную скидку с понедельника по пятницу. Так власти хотели стимулировать экономику и побудить людей тратить деньги после локдауна.