Британцы взбунтовались из-за высоких налогов

Британские предприниматели потребовали от главы Минфина Риши Сунака прекратить повышать налоги и вместо этого оказать помощь бизнесу, который страдает от последствий Брексита, пандемии и климатического кризиса. Как сообщает Reuters, Конфедерация британской промышленности (CBI) призвала Сунака пересмотреть налоговую систему, когда он представит бюджетный план 27 октября.

«Отсутствие подробностей по важным экономическим решениям, которые мы должны принять как страна, — самая большая проблема для бизнеса», — рассказал генеральный директор CBI Тони Данкер. Он посоветовал Сунаку прекратить повышать налоги для компаний, которые вкладывают средства в снижение углеродных выбросов. Тони Данкер также заявил, что необходимо ускорить разработку новых инфраструктурных проектов и переписать правила рынка, чтобы привлечь больше частных инвесторов.

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Ранее в сентябре CBI и другие работодатели взбунтовались из-за повышения взносов на социальное обеспечение. По мнению предпринимателей, лишние траты приведут к сокращению сотрудников и росту безработицы.

В марте правительство также объявило о повышении налогов для корпораций с 2023 года, чтобы закрыть дыру в бюджете, оставшуюся после того, как Сунак направил 350 миллиардов фунтов (485 миллиардов долларов) на борьбу с пандемией коронавируса. «Я глубоко обеспокоен тем, что правительство считает, что налогообложение бизнеса — возможно, более политически приемлемое — не имеет последствий для роста», — заявил Данкер.

Британия борется с рекордным дефицитом рабочей силы, который тормозит восстановление экономики после пандемии. ВВП в июле вырос всего на 0,1 процента, несмотря на то, что правительство сняло почти все ограничения, введенные во время пандемии. Отчасти нехватка сотрудников вызвана Брекситом, из-за которого многие мигранты не могут получить рабочие визы. С такой проблемой столкнулись, например, водители грузовиков: дефицит дальнобойщиков в стране ведет к перебоям в поставках. Правительство даже упростило требования для получения водительских прав, но некоторые чиновники сомневаются, что эта мера поможет в разрешении кризиса.