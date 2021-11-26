Волейболист 15 лет верил в роман с супермоделью и оказался разорен

Бывший волейболист сборной Италии Роберто Каццанига стал жертвой мошенников. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, спортсмен на протяжении 15 лет верил, что встречается с супермоделью Алессандрой Амбросио, хотя на самом деле переписывался с мошенницей. Отмечается, что потерпевший ни разу не виделся с девушкой, однако постоянно посылал ей подарки.

Каццанига заявил, что купил возлюбленной дорогой автомобиль, а также оплатил лечение сердечного заболевания. Он подчеркнул, что за эти годы накопил долгов почти на 700 тысяч евро (почти 60 миллионов рублей) и оказался разорен. В результате волейболист обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Каццанига всю карьеру выступал за итальянские клубы в Сериях А и Б. Вместе с национальной командой он становился победителем Средиземноморских игр в 2009 году.

