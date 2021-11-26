Стало известно о состоянии найденного живым в «Листвяжной» шахтера

Найденный живым в «Листвяжной» шахтер находится в сознании, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба на месте ЧП в Кузбассе.

Уточняется, что найденного шахтера поднимают на поверхность. Ранее о его спасении на аварийной шахте рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

По информации Telegram-канала Mash, рабочий находится в шоковом состоянии. Мужчину уже везут в больницу. Предполагается, что спасенным оказался 38-летний Вячеслав Суворов, подземный проходчик. В то же время сам спасенный шахтер представляется под фамилией на букву «З».

Ранее в МЧС подтвердили гибель 52 человек в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате взрыва скончались 46 горняков и 6 горнопасателей. Все погибшие спасатели МЧС будут будут награждены Орденами Мужества посмертно.

О ЧП на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последней информации, пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели горняков на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.