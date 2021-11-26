Горняк рассказал о ключевой ошибке на шахте «Листвяжная»

Ключевой ошибкой на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погибли 46 горняков и 6 спасателей, стала фиктивная инспекция техники безопасности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил работавший в Белово подземный электрослесарь Александр Ильчук.

По словам горняка, во всех шахтах заранее знают, что придет инспектор. Для этого все работы приостанавливаются, шахту подготавливают к проверке и проводят осланцевание штреков — защищают шахту от возможного взрыва угольной пыли.

Халатность всех, здесь просто дурдом. Все из-за нарушения техники безопасности — не будет нарушаться она, будет все строго и по правилам, тогда будет меньше добычи угля. На устранение всех предписаний нет времени. Перед инспектором сделали — он ушел, дальше все заново. Александр Ильчук подземный электрослесарь

Он рассказал, что инспекторы могли фиктивно выписать штрафы или просто не спуститься в шахту для ревизии. Ильчук также работал на другой шахте в Кузбассе и заявил, что там инспекция строже, чем в Белово.

«Здесь просто угольная мафия — это бизнес, стоим все на угле», — подытожил он.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. Тогда в шахте находились 285 человек, часть из них эвакуировали. В результате ЧП погибли 52 человека, среди которых шестеро — горноспасатели. Пропавшие 35 горняков, которые остались внутри, числятся погибшими. По последнем данным, пострадали 63 человека. Накануне спасатели приостановили поисковые работы из-за угрозы взрыва, губернатор Сергей Цивилев на следующее утро после случившегося заявил, что военизированные части продолжают работать, они изолируют участок горных выработок и заполнят его метаном, чтобы снизить опасность взрыва.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Источник ТАСС назвал причиной трагедии взрыв угольной пыли, дым от которого распространился по всей шахте по вентиляции.