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Будущий канцлер Германии выступил против нового локдауна

Bild: глава СДПГ Олаф Шольц выступил против нового локдауна в Германии
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Олаф Шольц
Олаф Шольц
Фото: Fabrizio Benshn / Reuters

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, который станет канцлером страны, выступил против нового локдауна. Об этом сообщает издание Bild, передает РИА Новости.

При этом Шольц готов распространить ограничения на проведение крупных мероприятий, как для привитых, так и для непривитых граждан. По словам вероятного будущего главы Минфина Кристианы Линднера, существующие меры, в том числе и закон об инфекционной защите, еще не исчерпаны.

Отмечается, что за введение локдауна на две недели выступил министр ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун. Однако власти некоторых федеральных земель и партии из нового правительство Германии не согласились с этим.

24 ноября институт Роберта Коха сообщил, что за сутки в Германии зафиксировали рекордное число заболеваний COVID-19 — 66 884 новых случая. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано почти 5,5 миллионов случаев заражения и более 99 тысяч летальных исходов, связанных с инфекцией.

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