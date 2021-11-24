В Германии зафиксировали рекордное число заболеваний COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Германии зафиксировали рекордное число заболеваний COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт Роберта Коха.

По данным института, за 23 ноября в ФРГ было выявлено 66 тысяч 884 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано почти 5,5 миллионов случаев заражения и более 99 тысяч летальных исходов, связанных с инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент Европа лидирует по числу роста инфицированных коронавирусом, где их количество выросло за минувшую неделю на 11 процентов.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы все население страны либо получит прививку от COVID-19, либо столкнется с последствиями инфекции. «Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелен или мертв», — предрек он. Шпан подчеркнул, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет ускорить появление коллективного иммунитета.

13 ноября власти страны объявили о мобилизации 12 тысяч военнослужащих. Эти силы до конца текущего года будут задействованы в борьбе с четвертой волной коронавируса. В частности, военные будут оказывать логистические услуги немецким клиникам и заниматься строительством временных госпиталей.