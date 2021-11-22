Всем немцам предрекли «исцеление, вакцинацию или смерть» до конца зимы

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы все население страны либо получит прививку от COVID-19, либо столкнется с последствиями инфекции. Его заявление передает RT.

«Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелен или мертв», — предрек Шпан.

Он в очередной раз призвал всех немцев сделать прививку от коронавируса, однако подчеркнул, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет ускорить появление коллективного иммунитета.

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Заявление Шпана прозвучало на фоне высказываний ряда немецких политиков о возможном введении принудительной вакцинации на территории страны. В частности, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что рост числа заболевших среди непривитых «пробил потолок», и высказал надежду на то, что властям не придется вводить обязательную вакцинацию.

По данным института имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии зафиксированы 30 643 случая заражения коронавирусом, 62 человека скончались. При этом количество заражений на 100 тысяч человек составило 386,5 случая, что является антирекордом для страны.

На фоне очередного пика заражений, руководство мюнхенского футбольного клуба «Бавария» приняло решение не выплачивать зарплату футболистам, отказавшимся от прививки.

13 ноября власти страны объявили о мобилизации 12 тысяч военнослужащих. Эти силы до конца текущего года будут задействованы в борьбе с четвертой волной коронавируса. В частности, военные будут оказывать логистические услуги немецким клиникам и заниматься строительством временных госпиталей.

