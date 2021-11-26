Адвокат Моргенштерна рассказал о преследовании блогеров и музыкантов

Адвокат российского рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с «Лентой.ру» назвал преследование музыкантов и блогеров правоохранительными органами новым возможным трендом. По его словам, это видно по событиям последних дней, когда внимание к популярным среди молодежи личностям становится все более пристальным.

Говоря об отмене концертов Моргенштерна в России, правозащитник сказал, что не уверен в том, есть ли здесь прямая связь с заявлением главы СК России Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в социальных сетях. Однако он обратил внимание на то, что в последнее время внимание к Алишеру, а также к другим блогерам и музыкантам усиливается.

«То, что есть некая предвзятость именно со стороны контролирующих органов, — к сожалению, факт. Посмотрел, в последние дни вообще усиливается внимание к блогерам, музыкантам. Возможно, это новый тренд, с которым придется жить», — рассказал Жорин.

25 ноября сообщалось, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. В тот же день стало известно, что Моргенштерн уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.