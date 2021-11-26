Россиян предупредили о повышении цен на отдых в Турции

В 2022 году стоимость отдыха в Турции может повыситься до 60% из-за падения турецкой лиры

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о возможном повышении стоимости отдыха в Турции в 2022 году. Об этом пишет портал Momenty.org.

Отмечается, что падение курса турецкой лиры и повышенный спрос иностранных туристов на путешествия в республику могут привести к тому, что в следующем году цены на курортах страны могут вырасти до 60 процентов.

«Доступные цены на отели Турции, которые в предыдущие годы сохранялись до июня, могут дойти до уровня цен высокого сезона к концу марта», — предупредил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

Кроме того, специалист порекомендовал туристам, планирующим в 2022 году поездку в республику, выкупать места в гостиницах заранее, поскольку в сезон стоимость отдыха может быть «очень высокой».

«На данный момент цены предварительного бронирования определены по октябрьским курсам. Из-за нестабильности валютных курсов прогнозы и бюджеты сложно предсказать, но стоимость мест в отелях в иностранной валюте растет, и рост цен продолжится», — отметил член правления TÜRSAB Хамит Кук.

Ранее в ноябре туроператоры назвали россиянам стоимость недельного размещения в лучших бюджетных отелях республики в конце ноября — цены начинаются от 23,9 тысячи рублей за неделю. В пятерку наиболее дешевых вариантов вошли Linda Resort в Сиде (от 23,9 тысячи рублей за неделю) и L’Oceanica Beach Resort в Кемере (от 26,5 тысяч).