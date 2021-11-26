Путин подписал указ о награждении работавших в «Листвяжной» спасателей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шести работавших в шахте «Листвяжной» в Кузбассе спасателей, пятерых из них наградят посмертно. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщает РИА Новости.

На аварийной шахте в Кузбассе обнаружили живым спасателя Александра Заковряшина, которого ранее считали погибшим.

После ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» пострадали 12 спасателей, многие из них надышались угарным газом. Один из сотрудников МЧС, участвовавший в спасении горняков, получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Жертвами трагедии на кузбасской шахте, по последним данным, стали 52 человека. О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.