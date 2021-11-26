Названо число пострадавших спасателей после ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная»

После ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» пострадали 12 спасателей

После ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» пострадали 12 спасателей, многие из них надышались угарным газом. Такое число назвал источник телеканала РЕН ТВ.

Кроме того, один из сотрудников МЧС, участвовавший в спасении горняков, получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Ранее сообщалось о гибели шести спасателей. Всех их представят к награде посмертно.

Жертвами трагедии на кузбасской шахте, по последним данным, стали 52 человека. О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.