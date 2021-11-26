Экономист прокомментировал изменение оценки уровня бедности в России

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» положительно оценил возможное изменение оценки уровня бедности в России.

«Похоже, что в государстве растет понимание, что бедность — это одна из серьезнейших проблем, и с этим надо что-то делать. Судя по всему, это действительно какой-то сдвиг к лучшему, по крайней мере, понятно, что государство пытается каким-то образом если не решать эту проблему, то задумываться над ее решением, — прокомментировал инициативу Кульбака, — Любое продвижение по уменьшению бедности, пусть даже небольшой шаг — это всегда успех, я бы даже сказал, успех гражданского общества, людей, которые голосовали на выборах за левые партии, потому что они просто-напросто вынуждают руководство страны обращать на это внимание».

Ранее Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому предлагается ввести дополнительный инструмент для оценки границы бедности в стране, который будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления. В качестве определения границы бедности ведомство предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года и ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

