В России задумали изменить систему учета бедных

В пятницу, 26 ноября, Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По задумке, новый показатель, дополняющий прожиточный минимум — граница бедности — будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления. В качестве определения границы бедности ведомство предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, и ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

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Нововведение позволит оценивать показатель бедности в динамике, а также исключит ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.

В России человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В 2021 году он установлен на уровне 11 653 рубля, в 2022 — на уровне 11 950 рублей. Ранее величина прожиточного минимума зависела от стоимостной оценки потребительской корзины, обязательных платежей и сборов и рассчитывалась ежеквартально. С этого года величина прожиточного минимума определяется в размере 44,2 процента медианы среднедушевого дохода за прошлый год и пересматривается не реже одного раза в пять лет. Медиана — это условная величина уровня дохода. У половины населения доход выше этой величины, у другой — ниже. Последний раз показатель уровня бедности был включен в макропрогноз в 2020 году при пересмотре проекта бюджета на 2020-2023 годы, когда президентский указ о национальных целях развития еще не был подписан.

26 октября сообщалось, что Министерство экономического развития планирует вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности. Таким образом, вскоре в России снова начнут считать бедных при прогнозировании развития страны. Тогда глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что оценки по бедности необходимо включить в прогноз социально-экономического развития. Кудрин отметил, что «эту группу населения следует лучше планировать».

