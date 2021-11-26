Названа дата открытия аэропорта на родине Деда Мороза

Аэропорт Великого Устюга введут в эксплуатацию после реконструкции в конце 2021-го — начале 2022 года. Открытие аэропорта анонсировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день все работы завершены, идет приемка объекта руководством Росавиации, устраняются замечания, и как только они будут устранены, подпишем акт ввода в эксплуатацию, полетит первый самолет», — объявил глава региона.

При реконструкции планировалось удлинить взлетно-посадочную полосу на 500 метров, чтобы на родине Деда Мороза аэропорт смог принимать среднемагистральные самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, власти собирались поставить новое навигационное оборудование и отремонтировать аэровокзальный комплекс.

Ранее Великий Устюг назвали в числе особо популярных направлений у российских туристов на Новый год. Аналитики сервиса Tvil.ru, в свою очередь, отметили, что самый большой ажиотаж на новогодний отдых наблюдается в Великом Устюге — спрос на жилье на родине Деда Мороза увеличился на 800 процентов по сравнению с прошлым годом.