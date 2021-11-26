Вдова погибшего шахтера рассказала об условиях работы на «Листвяжной»

Аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области можно было избежать, если бы руководство прислушивалось к жалобам подчиненных, а также не заставляло их работать в таких условиях. О них рассказала вдова погибшего рабочего Александра в интервью с 5-tv.ru.

По ее словам, они с супругом постоянно жили в страхе. Женщина поделилась, что ее муж вместе с коллегами постоянно говорили начальству о превышении допустимой концентрации вредных выбросов в тоннелях, однако их игнорировали. По мнению Александры, о безопасности горняков думали в последнюю очередь, так как были готовы откупиться большими зарплатами. Для них было главное не прекращать рабочий процесс, добавила она.

«Вчера один парень ругался с начальством. Говорит, там газ этот 7 процентов был. Говорит, даже чувствовали его. Начальнику говорили, а он в ответ: "Да чего вы, давайте, работайте, мы вам заплатим тысяч по двести"», — рассказала вдова одного из шахтеров.

О происшествии стало известно в четверг, 25 ноября. Общее число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63. В ходе ЧП погибли 52 человека, среди которых шестеро — горноспасатели. Пропавшие 35 горняков, оставшиеся внутри, числятся погибшими. Накануне спасатели приостановили поисковые работы из-за угрозы взрыва.