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Вера Брежнева показала фигуру на новых фото и взволновала поклонников

Певица Вера Брежнева снялась в голубых бюстгальтере, мини-юбке и с искусственными крыльями
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Фото: @ververa

Российская певица Вера Брежнева показала фигуру на новых фото и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 39-летняя знаменитость позирует в нескольких образах. Так, например, ее запечатлели в голубых бюстгальтере и мини-юбке в сочетании с бежевыми меховой шубой и ботинками на каблуках. Образ Брежневой дополнили очки с розовыми стеклами, серьги и искусственные крылья.

На другом кадре певица позирует в розовых мини-юбке и полупрозрачном кроп-топе. Кроме того, она снялась крупным планом топлес. «Я обожаю такие съемки, когда образ дает возможность перевоплотиться», — подписала она пост, который за три часа набрал больше 24 тысяч лайков.

Фанаты оценили молодое и стройное телосложение звезды в комментариях. «Восхитительная женщина», «С каждым годом все моложе и моложе. Верусик, красавица», «Секс-символ страны», «Шикарные ножки», «Вы прекрасны, не устану это повторять», — восхищались они.

В августе Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.

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