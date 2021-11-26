Названы три главных вызова для российской экономики

Россия в условиях постковидной реальности имеет возможность для увеличения уровня жизни, роста производительности и технологичности, но стране нужно ответить на три главных вызова, заявил в колонке для РБК первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Первая возможность лежит в климатической области, уверен он. «Сегодня [нужно] правильно использовать эту нарастающую волну климатической и технологической трансформации во благо — граждан, бизнеса и государства в целом», — считает Соловьев. Рынок добровольных углеродных единиц к 2030 году может составить 300 миллиардов долларов, а к 2050-му — триллион долларов. Россия имеет шанс стать заметным игроком на этом рынке, добавил зампред ВТБ.

Он также назвал второй вызов, который лежит в области рынка сырья и энергии. Зеленый переход дает возможности России для завоевания новых ниш в глобальной экономике, подчеркнул Соловьев. Позиционирование страны как центра для производства экологических товаров может привлечь новые технологии и создать высокотехнологичные рабочие места, сказал он.

Третье направление — цифровая трансформация. Зеленый переход может высвободить значительные объемы рабочей силы. Соловьев примел пример современной российской газовой турбины, которая требует в обслуживании в 20-30 раз меньше персонала, чем предыдущая технология.

Ранее правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России при снижении выбросов парниковых газов до 2050 года.