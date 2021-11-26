В Госдуму внесут законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

Депутат Останина: в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

В Государственную Думу будет внесен законопроект о запрете показа и пропаганды фильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений. Об этом заявила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, пишет РИА Новости.

По ее словам, СМИ и правоохранительные органы тоже должны принимать участие в защите детей от воздействия подобной негативной информации. Уточняется, что документ могут рассмотреть в весеннюю сессию.

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ. В нем предлагается ввести запрет на распространение в СМИ информации о национальности и вероисповедании граждан, совершивших правонарушение.