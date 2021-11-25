На Netflix пожаловались в полицию из-за пропаганды ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в Министерство внутренних дел России с требованием проверить стриминговый сервис Netflix на предмет нарушения закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Баранец заявила, что на сервисе есть подборка фильмов и сериалов с ЛГБТ-тематикой при возрастном ограничении «16+», пишут «Ведомости».

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Жалоба поступила в московское отделение МВД России.

Журналисты предположили, что Баранец имела в виду подборку с оскароносной драмой «Горбатая гора» и мини-сериалом «Убийство Джанни Версаче». При этом вышеупомянутые проекты носят на сервисе возрастную маркировку «18+».

В июле 2020-го Баранец увидела «пропаганду ЛГБТ и феминизма» в российском сериале «Чики». Она также пожаловалась в МВД на проект. За «Чик» позже заступились в Госдуме России.