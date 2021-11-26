На Украине объяснили утилизацию 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca

На Украине утилизируют свыше 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, у которых срок годности истек в конце октября. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, причиной утилизации таких объемов медикаментов стали «антивакцинальные настроения» и мифы о тромбозе у части вакцинированных AstraZeneca, плохой переносимости и неэффективности препарата.

«Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку". Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют», — добавил Кузин.

В октябре министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обвинил Россию в провале кампании по вакцинации населения республики. По его словам, на граждан страны повлияла «разгоняющая фейки» российская пропаганда.