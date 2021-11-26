Военный историк предупредил о возможности третьей мировой войны

В случае, если Россия, Украина и страны НАТО не откажутся от воинственной риторики и не попытаются достигнуть компромиссов по текущим острым вопросам, ситуация может дойти до мировой войны, которая охватит большую часть земного шара, предупредил военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что соблазн применить оружие массового поражения у государств сегодня намного больше, чем раньше.

Власти Британии планируют перебросить часть войск и сотни единиц военной техники в Германию в рамках масштабных преобразований в армии на случай войны с Россией. Также планируется создание новых военных баз в Кении и Омане.

Третья мировая

Юлин напомнил, что Великобритания — один из ведущих членов НАТО, организации, которая всегда была настроена враждебно по отношению к России. Единственная разница с событиями прошлых лет, по его мнению, состоит в том, что если раньше военный конфликт казался чем-то отдаленным, то теперь его перспектива становится все более явной.

«На это указывают и сосредоточение сил, и полное перевооружение сил НАТО, и вооружение восточноевропейских стран. Идет наращивание военной напряженности. Кроме того, Великобритания ведет активную внешнюю политику, воссоздавая систему неоколониализма. Оман, например, — это способ контролировать Иран и потоки нефти. Минуя эту страну, невозможно покинуть Персидский залив. Так что глобально нового здесь ничего нет, только лучше становится видна реальная политика», — считает военный эксперт.

Многим начало полномасштабной войны кажется невозможным в современном цивилизованном мире, отметил Юлин и предложил обратить внимание на то, что когда-то считалась невозможной и война в Югославии, но страну все равно разбомбили под видом миротворческой операции. Более того, по его словам, Первая мировая война также казалась современникам нереальной.

«То же говорили и на пороге Второй мировой, когда у всех участников было оружие массового поражения. Сейчас ядерные потенциалы, кстати, значительно меньше, чем раньше, особенно если считать по суммарной мощности. То есть они не могут служить серьезной пугалкой в том отношении, что всей цивилизации Земли грозит уничтожение. Потому и соблазн применить такое оружие гораздо выше. Кстати, американцы не раз грозились применить ядерное оружие уже после Второй мировой. Последний раз — по Северной Корее», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Юлин заключил, что, если страны не найдут компромиссы, не снизят военную риторику, ситуация может дойти до третьей мировой войны, которая затронет большую часть Земли.

Единственное, что является хоть и слабым, но утешением, — что основной противник США — это все же Китай, а не Россия. Мы не представляем угрозы их гегемонии, а вот Китай — да. Борис Юлин

14 ноября глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что для достижения собственных целей Россия готова использовать все инструменты, но не хочет развязывать настоящую войну. По его мнению, Кремль намерен получать желаемое, используя разные глобальные стратегии, «гораздо более деликатным способом», а не боевыми действиями.