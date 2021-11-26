В Китае начали раздавать талоны на уголь

Местные власти некоторых китайских провинций начали раздавать талоны на уголь, чтобы граждане могли отапливать свои дома, пишет Bloomberg.

В Шочжоу (городской округ в провинции Шаньси) власти раздали купоны 47 тысячам семей. Каждый купон рассчитан на две тонны субсидированного угля, чтобы его хватило на зиму и раннюю весну.

Нехватка топлива привела к росту цен и повсеместному ограничению подачи электроэнергии. Это вызвало рекордную добычу (более 12 миллионов тонн в день), которая на данный момент вернула рынок в равновесие. Однако жители округа на всякий случай начали запасаться сушеными кукурузными початками, которые можно пустить на дрова.

Выдача купонов вызвала бурную дискуссию, китайцам это напомнило эпоху Мао, когда семьи были вынуждены покупать предметы первой необходимости по квотам, установленным правительством.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие месяцы будет холодная погода и продолжительная засуха. Фьючерсы на китайский энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу на этой неделе выросли на 11 процента.

Недостаток угля стал одной из причин энергетического кризиса в Китае. В конце сентября в стране начались отключения электричества в жилых домах и на производстве из-за нехватки электроэнергии.