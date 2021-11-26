Захарова упрекнула европейские страны в лицемерии по отношению к мигрантам

Захарова предложила Лондону обратиться к «Саммиту демократий» с вопросом о мигрантах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Великобритании к Франции с требованием забрать назад мигрантов и упрекнула лидеров европейских стран в лицемерии по отношению к нелегалам. Об этом дипломат написала в своем официальном Telegram-канале.

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Захарова предложила Лондону обратиться к «Саммиту демократий» с вопросом о возвращения мигрантов. «Чтобы сомнений ни у кого не осталось, как нынешние "лидеры демократического мира" относятся к статусу беженца, который их же предшественники разработали и утвердили», — отметила она.

«Думаю, в ходе встречи состоится предметный обмен опытом в реализации прав человека на практике: как Польша не пустила мигрантов в Германию, как Британия отправляла беженцев во Францию, как ЕС не увидел применение спецсредств против детей и женщин польскими силовиками», — указала представитель МИД.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю заключить соглашение о реадмиссии, согласно которому мигранты, попавшие на британскую территорию через Ла-Манш будут возвращены обратно во Францию.