Пострадавшая в инциденте с охраной Зеленского журналистка рассказала подробности

Пострадавшая после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента в эфире телеканала «Прямой».

По ее словам, перед тем, как сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее, они также схватили видеоблогера и пытались забрать у него телефон. «В тот момент я это увидела и сказала оператору "подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит" <...> И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: "Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?"», — рассказала она.

Дзьоба добавила, что после этого сотрудники УГО сбросили ее с капота и повалили на землю. «И здесь я уже благодарна коллегам, которые меня за шкирки доставали из-под ног УГОшников», — сказала она.

Журналистка сообщила, что у нее диагностирован ушиб локтевого сустава. Также она добавила, что у нее отекли пальцы.

Ранее сообщалось, что охрана Зеленского оттолкнула журналистку на капот автомобиля президентского кортежа. Уточняется, что представители госохраны сбили девушку с ног, в результате чего она упала на плитку и получила ушиб руки и рану. Инцидент произошел на выезде из здания в Киеве, где проходила пресс-конференция главы государства с журналистами.