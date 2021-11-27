Десятки тысяч австрийцев взбунтовались против обязательной вакцинации

В крупных городах Австрии тысячи людей вышли на уличный протест против новых ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Люди взбунтовались против введения обязательной вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.

По данным австрийской полиции, по всей Австрии 27 ноября протестовали почти 40 тысяч человек. Десятки тысяч вышли на улицу в городе Грац — это стало одной из крупнейших демонстраций в городе со времен Второй мировой войны. Известно, что в небольшом Санкт-Пельтене с населением в 50 тысяч человек на улицы вышли около 3 тысяч, полиции пришлось вмешаться и начать задержания демонстрантов.

Протесты начались в Австрии после того, как власти страны ввели общенациональный локдаун с 22 ноября и пообещали начать обязательную прививочную кампанию для всех граждан страны с 1 февраля 2022 года.

Ранее австрийское правительство также закрыло въезд в страну для всех туристов. Ограничения на поездки в Австрию будут действовать до 3 декабря, а затем власти еще раз оценят эпидемиологическую обстановку в стране.