Австрия введет обязательную вакцинацию для всех граждан

На фоне критической ситуации с заболеваемостью с 1 февраля 2022 года власти Австрии вводят в стране обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг, передает ТАСС.

«Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию», — заключил политик. Он также рассказал, что с 22 ноября в Австрии вводится локдаун для всех жителей, так как в больницах страны заканчиваются свободные койки, а число новых случаев заражения COVID-19 растет. Предполагается, что режим карантина продлится до 13 декабря.

«Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения», — подчеркнул Шалленберг. По его словам, ответственность за продолжение пандемии коронавируса несут противники прививок.

15 ноября сообщалось, что власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Тогда канцлер обратил внимание, что страну накрыла четвертая волна заболевания. По его словам, невакцинированные от COVID-19 старше 12 лет смогут выходить из дома только в магазины за продуктами и вещами первой необходимости, а также на работу и прогулку. Однако такую меру сочли недостаточной для борьбы с пандемией.