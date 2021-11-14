В Австрии введут локдаун для непривитых от COVID-19

Канцлер Шалленберг: в Австрии с 15 ноября введут локдаун для непривитых от коронавируса

В Австрии с 15 ноября будет введен локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленбер, его цитирует ТАСС.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет», — заявил Шалленбер.

По его словам, невакцинированные от COVID-19 смогут выходить из дома только в магазины за продуктами и вещами первой необходимости, а также на работу и прогулку. С 8 ноября доступ в рестораны, бары, кафе и фитнес-центры, салоны красоты и другие общественные места будет разрешен только для тех, кто привился или переболел COVID-19.

Канцлер объяснил, что такие меры пришлось принять из-за широкого распространения дельта-штамма и низких показателей вакцинации.

Ранее локдаун из-за распространения COVID-19 ввели в Нидерландах. Там с 13 ноября по 4 декабря заведения общепита, а также магазины с товарами первой необходимости будут закрываться в 20:00. Остальные торговые точки будут закрываться в 18:00.