Австрийцев без прививки от коронавируса обещали отправить на карантин

Канцлер Австрии Александер Шалленберг пообещал отправить на карантин невакцинированных от коронавируса граждан. Об этом написали в Reuters.

«Согласно поэтапному плану [борьбы с распространением COVID-19] у нас фактически есть всего несколько дней до того, как мы введем изоляцию для всех непривитых людей», — заявил глава австрийского правительства. По его словам, сейчас в Австрии проживают порядка миллиона частично или полностью невакцинированных людей.

Шалленберг добавил, что невакцинированным гражданам придется отказаться от походов в общественные места: кинотеатры, рестораны, спортзалы и парикмахерские. Тем, кому придется отправиться на карантин, разрешат посещать работу, продуктовые магазины и выходить на прогулку по улице недалеко от дома.

6 ноября в Австрии разрешили людям, привитым вакциной от COVID-19 «Спутник V» получать сертификаты ЕС, при условии, что им введут бустерную дозу препарата, одобренного Европейским медицинским агентством (ЕМА). Важным условием является достаточное количество нейтрализующих антител, выработанных после вакцинации российским препаратом.