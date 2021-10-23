В Австрии узаконят помощь неизлечимо больным в эвтаназии

Правительство Австрии согласилось узаконить право неизлечимо больных и длительно страдающих тяжелобольных людей на получение содействия в непрямой эвтаназии, так называемой помощи при самоубийстве. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает ТАСС.

Рассмотренный правительством законопроект о непрямой эвтаназии предполагает предоставление пациенту препарата, действие которого приводит к смерти. Право на решение об этом будет исключительно у самого тяжелобольного пациента. Для этого можно будет оформить письменное распоряжение, а также потребуется получить одобрение от двух врачей, один из которых должен специализироваться на паллиативной медицине. Данный вид непрямой эвтаназии будет запрещен для несовершеннолетних.

Специальный медицинский препарат для эвтаназии будет доступен в аптеках. Пациент должен будет сам принять его перорально. Тем, кто испытывает проблемы с глотанием, дадут возможность самостоятельно ввести его через зонд. Активная прямая эвтаназия (без согласия пациента) будет по-прежнему запрещена.

Парламент Австрии должен будет рассмотреть законопроект в декабре. В случае положительного решения он может вступить в силу с 1 января 2022 года.

В марте подобный закон приняли в Испании. Как сообщалось, он разработан, чтобы регулировать права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезных хронических заболеваний, которые вызывают невыносимые физические или психические страдания, и при этом его невозможно вылечить.

Согласно принятой норме, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Испании (или имеющий вид на жительство), который должен будет подтвердить свое желание не менее четырех раз. Это решение должен принять только сам пациент. Запрос будут оценивать врачи и члены специальной комиссии.