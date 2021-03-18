В Испании легализовали эвтаназию

Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) легализовал эвтаназию. Об этом пишет Reuters.

Таким образом, в стране окончательно одобрили законопроект, регулирующий проведение эвтаназии. Инициативу поддержали 202 парламентария из 350. Ожидается, что она вступит в силу через три месяца.

«Сегодня важный день: мы приблизились к полному признанию прав человека. Мы на пути к более гуманному и справедливому обществу», — заявила министр здравоохранения Каролина Дариас.

Reuters напоминает, что закон разработан, чтобы регулировать права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезных, хронических заболеваний, которое вызывает невыносимые физические или психические страдания, и при этом его невозможно вылечить.

Согласно законопроекту, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин страны (или имеющий вид на жительство), который должен будет подтвердить свое желание не менее четырех раз. Это решение должен принять только сам пациент. Запрос будут оценивать врачи и члены специальной комиссии.

Таким образом, Испания станет четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии. Ее уже легализовали власти Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.

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