Еще одна страна Европы введет локдаун для непривитых

Власти Словакии решили с 22 ноября ввести в стране локдаун для невакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Эдуарда Хегера.

Политик отметил, что указанные ограничения введены на фоне роста числа заболевших COVID-19 и усиленной нагрузки на больницы. В частности, существенно сократились места в отделениях интенсивной терапии. Хегер уточнил, что непривитые жители не смогут посещать рестораны, торговые центры, массовые и спортивные мероприятия. Им будет разрешено ходить в магазины товаров первой необходимости и аптеки.

По информации агентства, в Словакии все еще одни из самых низких показателей вакцинации населения среди стран Евросоюза. Так, в республике полностью привиты от коронавируса только 45 процентов жителей, в то время как средний показатель по объединению — около 65 процентов. На данный момент в стране зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения — более восьми тысяч в сутки.

15 ноября власти Австрии также ввели локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Австрийский канцлер Александер Шалленбер обратил внимание, что страну накрыла четвертая волна заболевания. По его словам, невакцинированные от COVID-19 старше 12 лет смогут выходить из дома только в магазины за продуктами и вещами первой необходимости, а также на работу и прогулку.