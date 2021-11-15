В Австрии захотели запретить привитым от COVID-19 выходить из дома ночью

Глава Минздрава Австрии Мюкштайн: будут ограничения на выход из дома ночью для привитых

Власти Австрии захотели запретить привитым от COVID-19 людям выходить из дома по ночам. Об этом сообщил глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, его слова приводит ТАСС.

По его словам, это только часть пакета мер, который обсуждается властями. Решение о дополнительных мерах может быть принято в среду, 17 ноября.

«Эта мера тоже обсуждается. Это мне рекомендуют эксперты, я с ними согласен. <...> Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей», — сказал министр.

Мюкштайн добавил, что в Австрии все «сидят в одной лодке», борясь с пандемией. Отдельные ограничения, по его словам, должны помочь избежать всеобщего локдауна.

Ранее канцлер Александер Шалленбер заявил, что в Австрии с 15 ноября будет введен локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Люди старше 12 лет, невакцинированные от COVID-19, смогут выходить из дома только в магазины за продуктами и вещами первой необходимости, а также на работу и прогулку.