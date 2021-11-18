Подозреваемого в коррупции бывшего канцлера Австрии лишили неприкосновенности

Национальный совет Австрии лишил депутатской неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца, которого подозревают в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что парламент во вторник, 16 ноября, запустил процедуру лишения Курца иммунитета, а в четверг, 18 ноября, депутаты утвердили это решение. При этом сам бывший канцлер и лидер Австрийской народной партии (АНП) приветствовал лишение неприкосновенности для завершения расследования против него.

Об отставке Курц объявил 9 октября. Его место временно занял глава МИД Александр Шалленберг. При этом экс-канцлер остался главой АН и занял место в Национальном совете (нижней палате парламента).

Свою вину политик не признает и утверждает, что его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.