Канцлер Австрии объявил об уходе с поста

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке в ходе пресс-конференции в субботу, 9 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП). Уходя с поста канцлера, он займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.

Причина отставки

Политик принял решение оставить пост канцлера Австрии в связи с тем, что в отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

По версии следователей, с 2016-го по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.

6 октября в кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Следователи досмотрели документацию в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их обвиняют в подкупе газеты Österreich для публикаций материалов и опросов с положительными отзывами о партии.

При этом в отношении Курца и его соратников также ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Позже прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование против канцлера республики Себастьяна Курца и еще девяти лиц по делу о коррупции.

Ответ Курца на обвинения

Канцлер Австрии заявил канцлер, что не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, когда где-то происходит что-то противоправное. Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству и утвердительно ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свой пост при выдвинутых против него обвинениях.

Политик добавил, что все расследования в отношении него ведутся без наличия конкретных улик, напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что решение о виновности может выносить не общественность, а суд.

Реакция на отставку

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что отставка Курца — внутреннее дело страны. Она отметила, что Австрия — европейская страна, которая сохраняет свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, и во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения.

Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся Мария Захарова об отставке канцлера Австрии

Вице-канцлер Австрии, лидер партии «Зеленых» Вернер Коглер назвал решение Курца оставить пост канцлера на фоне расследования «правильным и важным шагом», сообщает Associated Press. «Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве», — отметил он.

Самый молодой канцлер в истории Австрии

Курц впервые был приведен к присяге в качестве главы правительства в 2017 году. На тот момент ему был 31 год. В партию он вступил в 16 лет, а три года спустя окончательно ушел в большую политику. п

Популярность Курца резко возросла в разгар миграционного кризиса в 2015-2016 году. Он резко критиковал политику гостеприимства, проводимую Германией. Он призывал перекрыть потоки нелегальной миграции в Европейский союз и закрыть австрийские границы от нелегалов.

Кроме того, политик выступил за запрет на паранджу в общественных местах в Австрии и поддержал интеграционную программу для мигрантов: обязательное изучение немецкого языка и австрийской культуры.