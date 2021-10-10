В Австрии объявили о завершении правительственного кризиса

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что кризис в правительстве страны, возникший после ухода канцлера Себастьяна Курца в отставку, завершен, пишет RND.

Ван дер Беллен объявил, что правительственный кризис закончился и работа для Австрии «может продолжаться». Он добавил, что в понедельник, 11 октября, объявит нового канцлера республики, а также нового министра иностранных дел.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе с поста 9 октября. Он принял такое решение в связи с расследованием по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, которое ведется в отношении него. Курц подчеркнул, что хочет «избежать хаоса и обеспечить стабильность» Австрии.

На должность исполняющего обязанности канцлера Курц предложил назначить главу МИДа Александера Шалленберга. При этом сам экс-канцлер займет место в Национальном совете, относящемся к нижней палате австрийского парламента.