Названа дата присяги нового канцлера Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге нового канцлера республики Александера Шалленберга в понедельник, 11 октября. Об этом пишет австрийская радиостанция Ö3 в своем Twitter.

Помимо даты, радиостанция назвала и время, когда пройдет мероприятие — в 13:00 по местному времени (14:00 мск).

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке в ходе пресс-конференции 9 октября. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП). Уходя с поста канцлера, он займет место в Национальном совете, который относится к нижней палате парламента.

Политик решил оставить пост из-за обвинений в коррупции: в отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

При этом Курц неоднократно говорил, что все расследования в отношении него ведутся без наличия конкретных улик, напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что решение о виновности может выносить не общественность, а суд.