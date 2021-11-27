Оценена вероятность признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в стране предпримут все необходимые меры, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО под угрозой. Ее слова передает ТАСС.

По мнению Абрамченко, вопрос о внесении водоема в список природных объектов, которым угрожает опасность, могут снять до старта заседания комитета организации в Казани в 2022 году.

«Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять», — пояснила вице-премьер.

Всемирная организация допустила включение озера в перечень объектов «Природное наследие под угрозой» в связи с проблемой прибрежной застройки российского водоема. Данный вопрос был поднят на очередном заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Абрамченко сообщила, что озеро Байкал удалось спасти от экологической катастрофы — загрязнения от деятельности близлежащего целлюлозно-бумажного комбината были устранены. «Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК», — рассказала вице-премьер.