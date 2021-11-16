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Байкал спасли от экологической катастрофы

Абрамченко: ухудшения экологической ситуации на Байкале удалось избежать
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Зампред правительства Виктория Абрамченко сообщила, что озеро Байкал удалось спасти от экологической катастрофы — загрязнения от деятельности близлежащего целлюлозно-бумажного комбината были устранены. Заявление прозвучало в ходе заседания межведомственной рабочей группы по организации экологических работ в регионе, указано на сайте правительства.

«Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК [Байкальского целлюлозно-бумажного комбината]», — рассказала вице-премьер. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе собрания добавил, что принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях позволили избежать перелива воды на поверхность.

Кроме того, Российская академия наук утвердила технологии, которые будут применять при восстановлении земель и водных ресурсов на территории бывшего комбината. Например, щелокосодержащие сточные воды очистят с помощью фильтрации и обратного осмоса.

На заседании также обсудили развитие Байкальска. Вице-премьер описала будущий проект социально-экономического развития города. «Важно не только убрать копившиеся десятилетиями промышленные отходы, но и создать среду для дальнейшего развития города. Байкальск станет первым экогородом, где будет проведена реновация с учетом экологических стандартов, котельная переведена на экологичные виды топлива, запущены проекты благоустройства и улучшения среды для жизни граждан», — заявила Абрамченко.

В ноябре благотворительная организация «Мой Байкал» открыла первый онлайн-супермаркет мусора в России — в нем продаются отходы, собранные на берегах озера. В реальности доставлять покупателям мусор не будут, ведь никому не пригодятся пивные бутылки, пачки из-под сигарет и консервные банки. Весь купленный мусор собран, рассортирован, частично переработан или утилизирован. «Покупка — это добровольное пожертвование нашей организации», — сообщили в «Моем Байкале».

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