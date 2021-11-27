Власти российского города высказались о катке в форме пениса

Вице-мэр Новосибирска Терешкова заявила, что жители не жалуются на каток в форме пениса

Власти Новосибирска высказались по поводу открытия местного катка, форма которого у россиян вызвала ассоциации с пенисом. Своим мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась вице-мэр Анна Терешкова.

Каток, выполненный в подобной форме, открывается около Театрального сквера не первый год. По словам вице-мэра, жители не критиковали объект.

«Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нем покататься. Не было ни одного обращения официального», — заявила Терешкова.

Появление катка вызвало обсуждение в сети в декабре 2019 года. Местные жители увидели снимки с квадрокоптера и назвали площадку «фаллическим символом города» и «новогодним посланием власти народу». На обсуждение отреагировали местные власти, отметив, что не будут менять форму катка.