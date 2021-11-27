Мошенники начали выманивать деньги от имени дочери Анастасии Заворотнюк

Мошенники начали выманивать деньги от имени модели и телеведущей Анны Заворотнюк — дочери актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сама Анна сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Неизвестные уговорили ее подругу перевести деньги под предлогом помощи звезде «Моей прекрасной няни», страдающей от онкологического заболевания. Знакомая модели отправила им 50 тысяч рублей.

«Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать еще раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг, у меня возникнет такая нужда, я конечно же встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню», — написала дочь артистки.

В июле Анна Заворотнюк призналась, что уже два года у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Девушку преследуют депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Сначала она глушила их сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Последний год дочь звезды обращается за помощью к специалистам.