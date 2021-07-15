Дочь Заворотнюк призналась в затяжной болезни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что уже два года у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки», — написала она. По словам девушки, затяжную болезнь первый год она глушила сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Последний год она обращается за помощью специалистов.

«Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни», — призналась дочь актрисы. Она отметила, что иногда у нее есть силы, но бывает и так, что она не может даже встать с кровати.

При этом девушка заверила, что не ищет жалости. Свое признание она сделала, поскольку хочет быть искренней с подписчиками. «Я лечусь и уверена, что все будет хорошо», — заключила она.

В мае Анна рассказала о своем лечении после болезни матери. Она призналась, что болезнь матери окончательно перевернула ее «вверх дном», и она узнала, что такое «настоящая депрессия».

В октябре 2019 года родственники Заворотнюк подтвердили, что у актрисы после сильных головных болей был диагностирован рак мозга. Позже близкие телезвезды отказывались комментировать ее состояние и не рассказывали о ее точном местонахождении.