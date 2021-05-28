Дочь Заворотнюк рассказала о своем лечении после болезни матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своем лечении после болезни матери. Она поделилась с подписчиками подробностями в Instagram-сторис.

25-летняя блогерша призналась, что болезнь матери окончательно перевернула ее «вверх дном», и она узнала, что такое «настоящая депрессия».

«Я лечилась на протяжении полутра лет и до сих пор это делаю. Когда я выздоровею полностью и найду в себе силы рассказать вам свою историю, я обязательно это сделаю. Так как я хочу помочь и подсказать какие-то вещи людям, которые проходят через тяжелые ситуации», — написала дочь артистки.

Ранее 26 мая «Комсомольская правда» сообщала, что состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось из-за обострившегося рака мозга. О диагнозе Заворотнюк стало известно после рождения дочери Милы в 2018 году.

Анастасия Заворотнюк стала широко известна благодаря главной роли в телесериале «Моя прекрасная няня». Актриса была трижды замужем. От первого брака у артистки не было детей, однако во втором она родила бизнесмену Дмитрию Стрюкову дочь Анну и сына Майкла. Сейчас Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым.