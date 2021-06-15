Дочь Заворотнюк пожаловалась на врачей из-за болезни матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на поведение врачей из-за болезни ее матери. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Анна рассказала, что пришла в клинику на обследование, и врачи начали ее расспрашивать о здоровье матери. Эти вопросы возмутили девушку, и она решила поделиться своими эмоциями с подписчиками.

«Две женщины-врача в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: "А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала, когда узнала"», — написала девушка, добавив, что она сама плакала, «когда узнала».

Она призналась, что не хочет, чтобы посторонние вмешивались в ее частную жизнь, и поблагодарила друзей за деликатное поведение. «Моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче», — отметила дочь актрисы.

В мае Анна Заворотнюк рассказала, что болезнь матери окончательно перевернула ее «вверх дном», и она узнала, что такое «настоящая депрессия». По словам дочери актрисы, она лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делает и пообещала рассказать, что с ней случилось.

Анастасия Заворотнюк стала широко известна благодаря главной роли в телесериале «Моя прекрасная няня». О диагнозе Заворотнюк стало известно после рождения дочери Милы в 2018 году. Как считают врачи, спровоцировать развитие рака могла гормональная терапия, применяемая для проведения ЭКО. Несмотря на полное обследование, проведенное во время планирования беременности, заболевание диагностировать не смогли из-за слишком маленького размера опухоли.