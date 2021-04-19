Сходство 25-летней дочери Заворотнюк с матерью удивило подписчиков

Внешнее сходство российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее дочери Анны удивило поклонников после фотосессии последней. Соответствующие комментарии появились в Instagram.

На размещенном в сети снимке 25-летняя блогерша запечатлена в платье молочного цвета с объемными рукавами, с макияжем в нюдовых тонах и небольшой челкой. Волосы частично собраны и уложены волнами. «У вас бывает такое желание, когда хочется поменять свой облик? (...) Скажите мне и челке, да или нет?» — подписала она пост, который набрал больше 14 тысяч лайков.

Подписчики обратили внимание на сходство Анны с ее матерью. «Вы очень красивая и так похожи на свою маму. Здоровья и долгих лет жизни маме и вам», «Копия мамы!», «Анечка, вы здесь очень на мамочку похожи!», «Я думала, это Анастасия», «Ну как же так можно быть похожей на маму!» — писали они.

В декабре 2020 года сходство 18-летнего манекенщика Демиана с его знаменитой матерью, британской актрисой и фотомоделью Элизабет Херли, удивило подписчиков. На размещенном в соцсетях черно-белом снимке он запечатлен с длинными распущенными волосами, пряди которых падают ему на лицо. В комментариях фанаты отметили сходство сына с актрисой.