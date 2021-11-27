Посол России в США заявил о «ростках» позитива в отношениях Москвы и Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона по кибербезопасности появились «первые ростки» позитивного результата. Об этом он сообщил в интервью каналу «СоловьевLive» на YouTube.

«У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности», — сообщил Антонов, добавив, что «появились первые ростки позитивного результата на этом направлении».

При этом посол не стал уточнять, в чем именно они состоят, отметив, что ждет, когда представители Совета безопасности РФ и Белого дома сами решат, когда и что обнародовать.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в отношениях США и России помимо сложностей наметились перемены к лучшему. Она рассказала, что переговорный процесс продолжается, в том числе по вопросу стратегической безопасности. Она особо отметила совместную резолюцию по кибербезопасности, принятую Генеральной Ассамблеей ООН. По ее словам, еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Россия и США вместе предложат такой программный документ.